Rhein-Berg „Das Bergische“ setzt auf digitale Besucherlenkung

Die Tourismusorganisation „Das Bergische“ hat ein innovatives Projekt auf den Weg gebracht, um das Besucheraufkommen zu erfassen. „Das Bergische“ bietet ab sofort allen touristischen Freizeiteinrichtungen und auch gastronomischen Betrieben in der Region die einmalige Chance, das Besucheraufkommen mit für sie kostenlosen WiFi-Zählern zu erfassen. Damit haben die Einrichtungen die Möglichkeit mit diesem innovativen Projekt, potenzielle Besucher in Echtzeit über die Auslastung an den entsprechenden Ort zu informieren.