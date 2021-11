Wermelskirchenerals Kämmerer vorgeschlagen : Wieneke soll nach Solingen zurück

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Daniel Wieneke (SPD) wird zur Wahl als neuer Kämmerer in Solingen vorgeschlagen. Dort hat er bereits mehrere Jahre für die Stadt gearbeitet.

Ein Wermelskirchener will Beigeordneter für Finanzen in der Klingenstadt Solingen werden. Dessen Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat am Freitag den Ältestenrat darüber informiert, wen die Stadtverwaltung dem Stadtrat als neuen Kämmerer zur Wahl vorschlagen wird. Der Kandidat, der als einziger unter sechs Mitbewerbern die von der Ausschreibung geforderten Qualifikationen besitzt, ist in Solingen kein Unbekannter. Es handelt sich um Daniel Wieneke aus Wermelskirchen, derzeit Kreiskämmerer des Ennepe-Ruhr-Kreises und Fachbereichsleiter für Finanzen, Kreisentwicklung und Bildung.