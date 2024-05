Medaillen für Trainer aus Wermelskirchen „Wir geben alles, damit die Jugendlichen konstant dabei bleiben“

Die Leidenschaft für den Handballsport haben Philip Asbach und Daniel Steiner schon als Kinder für sich entdeckt. Durch seine Nachbarn erfuhr Asbach damals vom TV Oppum in Krefeld, seine Eltern meldeten ihn im Alter von sechs Jahren im Verein an. „Ich habe in der E-Jugend gespielt. Wir waren recht schnell erfolgreich, deshalb bin ich dabei geblieben“, sagt er.