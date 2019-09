Fairer Handel in Wermelskirchen : Dampfende Töpfe und faire Gerichte

Hacken, Schnibbeln, Brutzeln: Thomas Marner und Hendrik Meisel plauderten, kochten und informierten über fairen Handel. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Bei der fairen Kochshow stehen Profi und Laien gemeinsam am Herd. Und fast wie nebenbei sensibilisiert das Team des Weltladens für den fairen Handel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die Zeit der langen Referate und Grundsatzvorträge sei vorbei, sagt Hendrik Meisel. Es werde höchste Zeit, dass der faire Handel in aller Munde ist. Und das meint der junge Koch wörtlich. Als er am Dienstagabend fröhlich auf die Bühne im Gemeindezentrum springt, hat er eine Art Mission im Gepäck. „So wie es ist, soll es nicht sein. So wie es wird, soll es nicht werden“, sagt er. Und dann bindet er sich die Schürze etwas fester, schaltet die Herdplatte der mobilen Küche ein und setzt zu Taten an. Meisel tingelt mit seiner kleinen, schmucken fairen Küche und einem ganzen Korb voller fairer Produkte durch das Land. Und am Dienstag macht er Station in Wermelskirchen – auf Einladung des Weltladens. Dessen Team hat auch die Re-Zertifizierung als „Faire Stadt“ im Blick, die auch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen voraussetzt. Als Pflichtprogramm allerdings ist Meisels Faire Kochshow viel zu unterhaltsam – der Abend entpuppt sich als Glücksgriff für die gute Sache.

Denn Meisels Konzept ist schlüssig: Er kocht, holt sich dafür heimische Unterstützung, die meistens nicht ganz unbekannt ist, und zeigt zwischendurch kleine Filme von den Besuchen bei den fairen Produzenten in der ganzen Welt. Und er setzt auf Humor – das gefällt dem Publikum und das steht dem Thema gut. Ohnehin ist es im Gemeindezentrum am Dienstagabend richtig voll geworden, so dass Ursula Renzmann vom Weltladen-Team ganz beeindruckt in die große Runde blickt.

Zum Dessert gab es eine Quarkspeise mit Bananen und Schokolade: Hartmut Demski und Hendrik Meisel plauderten, kochten und informierten über fairen Handel. Foto: Theresa Demski

Info Fair-Trade-Stadt seit vier Jahren Foto: Theresa Demski Siegel Vor vier Jahren wurde Wermelskirchen als Fair-Trade-Stadt ausgezeichnet, vor zwei Jahren wurde die Zertifizierung erneuert. Fast 600 Städte in Deutschland tragen die Auszeichnung. Voraussetzungen Für die Zertifizierung ist die Unterstützung des Stadtrats gefragt – auch was die Nutzung von fairem Kaffee angeht. Mehrere Geschäfte in der Stadt müssen faire Produkte anbieten, es muss eine Steuerungsgruppe geben. Aktionen und Vorträge sollen organisiert und die Öffentlichkeit informiert werden.

Und dann also springt Hendrik Meisel frohen Mutes auf die Bühne und bittet Thomas Marner dazu. Der Technische Beigeordnete, der sich auch im Rathaus-Alltag mit dem Thema fairer Handel und Fair-Trade-Stadt beschäftigt, schnürt sich die Schürze um und nimmt gut gelaunt das Messer zur Hand. „Zwiebeln schneiden. Warum habe ich geahnt, dass das an mir hängen bleibt?“ scherzt er. Und dann beginnt er gekonnt zu hacken, die Zwiebeln für das Kichererbsen-Curry zu zerlegen und gleichzeitig von den fairen Schokoladenvorräten im heimischen Küchenschrank zu erzählen. Später wird er auch berichten, dass die Stadt auf faire Dienstkleidung umstellen will und er sich eine Erweiterung des fairen Angebots im heimischen Handel wünscht.

Guten Appetit: Thomas Marner reicht das fertige Kichererbsen-Curry durch die Reihen im Publikum. Foto: Theresa Demski

Aber fürs erste ist er mit Zwiebelhacken beschäftigt – bis die ersten Tränen fließen. Als Hendrik Meisel dann die Curry-Sauce aus Swasiland in die Kamera hält, beginnt der Koch zu erzählen – von seiner Begegnung mit den Frauen in dem kleinen afrikanischen Staat, ihrer Motivation und der Chance, die sie durch den fairen Handel bekommen. Dann verweist er auf die Leinwand und dort sehen die Zuschauer einen kleinen Film, den das Kochshow-Team bei seinem Besuch in Swasiland gedreht hat. Der faire Handel bekommt jetzt ein Gesicht, die Produkte auf der Bühne eine Geschichte. So wird das den ganzen Abend über gehen: Honig aus Guatemala, Kaffee aus Kuba. Meisel nimmt die Menschen mit in die ganze Welt, lässt Kleinbauern sprechen. Menschen, deren Leben der faire Handel verändert hat.

Als das dampfende Curry aus der großen Pfanne in die Servierschälchen gefüllt wird, läuft dem ein oder anderen Zuschauer dann das Wasser im Munde zusammen. Und die kleine Kostprobe, die Thomas Marner im Publikum verteilt, kommt gut an.