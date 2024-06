Vereinsleben in Wermelskirchen Schlaganfallhilfe braucht neuen Wagen

Die Vorsitzende der Schlaganfallhilfe appelliert nun an die Spendenbereitschaft der Wermelskirchener. „Wir brauchen Spenden, haben selbst momentan 4000 Euro zurückgelegt, und das reicht natürlich nicht“, sagt sie. Aktuell laufe auch eine Anfrage bei „Aktion Mensch“, dort hätte der Verein allerdings bessere Chancen, wenn ein gewisser Grundstock an Spenden vorhanden sei. „Wir haben schon in ganz unterschiedliche Richtungen geschrieben, etwa auch an die TV-Sendung ‚Mein neuer Alter‘, einer Doku-Soap, bei der es darum geht, dass Menschen oder eben auch Gruppierungen in Not gebrauchte Autos bekommen können. Leider hat man uns dort aber abgelehnt“, sagt Brigitte Hallenberg. Ihre Hoffnung sei nun, dass vielleicht Spenden über Firmen kommen könnten. „Wir hatten das eine oder andere Auto schon im Auge, aber die sind eben auch ganz schnell wieder weg, wenn wir nicht direkt zuschlagen können“, sagt sie.