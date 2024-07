Schullandschaft in Wermelskirchen Emotionaler Abschied von Schulleiterin

Ehrliche Worte bringt zum Abschied Monika Müller mit. Als Dagmar Strehlow im Jahr 2000 Schulleiterin an der damaligen Grundschule Ost wurde, trat Monika Müller als Konrektorin und bis dahin auch als kommissarische Leiterin der Schule in die zweite Reihe zurück. „Wir gingen nur ganz vorsichtig aufeinander zu: Ich, ein geborener Dellmann, du, eine dazugekommene Remscheiderin“, erinnert Monika Müller und lacht leise. Aber dann passierte etwas Unerwartetes: In schweren Zeiten, in denen das Kollegium in verschiedene Lager gespalten schien, zogen Schulleiterin und Konrektorin an einem Strang und wiesen so den Weg Richtung Zukunft – auch dann noch, als die PCB-Belastung im alten Schulgebäude bekannt wurde und die Grundschule schließlich auf sechs Klassen schrumpfte. „Das waren schwere Zeiten“, sagt dann auch Dagmar Strehlow, „damals ging es darum, nur nicht aufzugeben.“ Genau erinnere sie sich an jenen Moment, als die Stadt zum ersten Mal einen Neubau ins Spiel brachte. „Das war das Licht am Ende des Tunnels“, sind sich Müller und Strehlow einig, die heute eine enge Freundschaft verbindet. Mit 150 Schülern und 450 Kartons zog das Kollegium 2016 in das neue Gebäude am Vogelsang ein.