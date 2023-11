Vereinsleben in Wermelskirchen Freibad-Förderverein mit neuer Führungsspitze

Der Förderverein Freibad Dabringhausen (FFD) hat ein neues Führungs-Duo an der Spitze: Die jährliche Hauptversammlung wählte Sebastian vom Feld einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Der 43-Jährige übernimmt das Ruder mit dem 33-jährigen Matthias Nippel als zweiter Vorsitzender, für den die 29 anwesenden Stimmberechtigten ebenfalls einmütig votierten. Die Vorstandswahlen standen nach zwei Jahren turnusgemäß an. Im Amt bleiben Kassiererin Silke Dabringhaus und Schriftführer Carsten Flick, die einstimmig bestätigt wurden. Die bisherigen Vorsitzenden Kurt Genz und Kurt Burkert stellten sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl, kündigten aber an, dem Förderverein und dem Freibad weiterhin als Helfer die Treue zu halten. Sebastian vom Feld und Matthias Nippel hatten die scheidenden Vorsitzenden als Kandidaten vorgeschlagen. Sowohl vom Feld als auch Nippel bekundeten auf der Hauptversammlung im Foyer der Dabringhausener Mehrzweckhalle, dass für sie als Dawerkuser ihr Herz für das Waldbad an der Linnefe schlage und sie sich für den Erhalt des einzig noch in Betrieb befindlichen Freibades in Wermelskirchen gerne einsetzen wollen.