Ehrenamt in Wermelskirchen : Neues Reparaturcafé in Dabringhausen

Dabringhausen Jeden zweiten Montag im Monat reparieren Ehrenamtliche des UHU-Kreises in Dabringhausen defekte Haushaltsgeräte – aus Überzeugung und für die Geselligkeit.

Mit einem elektrischen Feuerwehrauto in den Armen tritt ein Junge über die Schwelle des Gemeindezentrums in Dabringhausen. Seinen Vater hat er im Schlepptau. Bettina Faß begrüßt das Gespann freundlich am Eingang. Ob sie etwas zum Reparieren dabei haben, fragt sie. Und der Junge hält ihr sein Spielzeugauto entgegen. „Das fährt nicht mehr“, erklärt er. Bettina Faß nimmt das kleine rote Fahrzeug in die Datei auf. Es ist das erste elektrische Feuerwehrauto, das hier vermerkt wird. Und dann zeigt sie dem Jungen und seinem Vater den Weg zu den Ehrenamtlichen, die schon am Basteln sind. Mit Werkzeugkasten, Laptops und einer großen Portion Begeisterung sitzen Eberhard Faß, Jürgen Hager und ihre Kollegen vom UHU-Kreis an den Tischen im GZD und reparieren.