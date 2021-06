Noch keine Hinweise auf Spuren in Dabringhausen : Verdacht auf Brandstiftung: Dorfjugend-Treff abgebrannt

Noch keine Hinweise auf Spuren in Dabringhausen

Dabringhausen Einsatz für die Dabringhauser Löschgruppe am Donnerstagabend: Die Hütte der Dorfjugend stand in Flammen. Zu retten war da nichts mehr. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Feuerschein wie auch die dichte Rauchwolke waren am Donnerstagabend selbst von Hünger aus sichtbar. Als die Dabringhauser Löschgruppe gegen 21.20 Uhr am Treffpunkt von Jugendlichen auf dem Parkplatz zum Friedhof ankam, stand die Hütte im Vollbrand; zu retten war da nichts mehr. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen ab. Glück war, dass sich niemand in der Hütte befand.