Sport in Wermelskirchen : Die Wette mit dem Papa gilt

Dabringhausen Erste Teilnehmer trainieren im Straußenfarm-Höferhof-Stadion, um am Ende das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen. Die Abläufe sind genau festgelegt.

Einen Massenstart beim Langstreckenlauf gibt es nicht. Auch beim Sprint verteilen sich maximal zwei Läufer auf der Tartanbahn im Straußenfarm-Stadion in Höferhof. Dort bieten die stellvertretende Leiterin der Turnabteilung des Dabringhausener Turnvereins (DTV), Martina Pannack, und Übungsleiterin Virginia Pillmann derzeit Trainings- und Abnahmestunden an, bei denen Interessierte das Deutsche Sportabzeichen absolvieren können – unter Corona-Bedingungen. Und die bringen bekanntlich einen zusätzlichen Aufwand und Einschränkungen mit sich: So bitten die Organisatorinnen die Teilnehmer darum, sich beispielsweise ein eigenes Springseil mitzubringen und auf Disziplinen wie Kugelstoßen oder Schlagballwerfen zu verzichten. „Jedes Utensil nach jeder Nutzung zu desinfizieren, ist kaum machbar“, stellt Martina Pannack fest.

Vorrangigste Voraussetzung zur Teilnahme an der Sportabzeichen-Abnahme am Höferhof: ist eine Anmeldung via Internet-Termin-Kalender. „So wissen wir, wer wann kommen möchte“, sagt Pannack, die die Sportlerzahl an einem Tag auf 15 Teilnehmer gedeckelt hat. Ein Kommen und Gehen ohne vorherige Anmeldung wie in den Vorjahren gehe in Corona-Zeiten halt nicht. In 2019 kamen an Spitzentagen bis zu 28 Leute zu den Terminen.