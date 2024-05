Höferhof in Dabringhausen Tennisspieler eröffnen die Saison

„Jetzt eröffnen wir die Saison auch offiziell“, sagt Mayte Jakstait am Samstagmittag. Viele Vereinsmitglieder sind gekommen – um zum ersten Mal rund um die neue Hütte zu feiern. Eigentlich sollte die Saison schon Anfang Mai eröffnet werden, dann spielte das Wetter nicht mit. Am Samstag lässt sich immer mal wieder die Sonne sehen und belohnt den Einsatz der Tennisspieler. An den Plätzen ist in den vergangenen Monaten eine neue, schmucke Hütte entstanden. Nachdem die alte Club-Hütte baufällig geworden war, hatte Hans-Otto Schmidt mit großer Unterstützung von Sponsoren und Vereinsmitgliedern ein neues Gebäude errichtet (wir berichteten). Inzwischen hat ein Team der Abteilung für die Inneneinrichtung gesorgt. Küche, Möbel und Tresen sind in das helle Häuschen eingezogen, dem der Verein bodentiefe Fenster spendiert hat. „Jetzt sparen wir noch für ein Vordach“, sagt Mayte Jakstait und spricht mögliche Sponsoren an. Außerdem wünscht sich die Abteilung einen großen Fernseher, um Sport-Events in der Hütte sehen zu können.