Training und Abnahme im Straußenfarm-Stadion Höferhof : Sportabzeichen motiviert auch Familien

Dabringhausen Bei der Abnahme feuern die Erwachsenen die Kinder an – umgekehrt geht es genauso. Treffpunkt im Straußenfarm-Stadion ist donnerstags und freitags, aktuelle Informationen gilt es zu beachten.

Die einzelnen Prüfungen, je nach Altersklasse unterteilt in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, werden dabei auch zum Ziel für ganze Familie, wie das Beispiel von Christina und Christian Schmolke aus Emminghausen zeigt, die gemeinsam mit ihren Zwillingen Isabelle und Alexander (sieben Jahre) sowie ihrer zweijährigen Tochter Theresa an den Höferhof gekommen waren. Letztere absolvierte natürlich keine Übungen, denn das Sportabzeichen wendet sich an Kinder ab dem sechsten Lebensjahr. Aber: Zumindest beim Anfeuern wirkt Theresa engagiert mit – ein generationenübergreifendes Zusammenspiel: Bei den Prüfungen der Erwachsenen feuern die Kinder an und umgekehrt. Motivierende Worte finden genauso Martina Pannack und ihr Ehemann Thorsten, die als Übungsleiter ein waches Auge auf die Sportler werfen. Sie rufen den Kindern nach dem 800 Meter-Langlauf, der sie zweimal um den Fußballplatz führt, zu: „Das habt ihr super gemacht. Wenn ihr in allen anderen Disziplinen genauso locker drei Punkte einsammelt, kriegt ihr das Sportabzeichen auf jeden Fall.“ Nach ihren Runden auf der Laufbahn bemerkt die siebenjährige Elin: „Der Platz ist ja ganz schön groß.“