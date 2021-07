Start in die Sommerferien : Schüler lassen sich Freibadtag durchs Wetter nicht verderben

Dabringhausen Rund 500 Sekundarschüler beenden im Freibad in Dabringhausen das Schuljahr. Trotz Nieselregen und der niedrigen Temperatur war die Stimmung bestens.

Denn wer sich am Donnerstag dem Freibad in Dabringhausen näherte, der erkannte schnell die vertraute Geräuschkulisse zufriedener und tobender Kinder. Trotz des Nieselregens und der niedrigen Temperaturen war die Stimmung zum Abschluss des Schuljahrs bei den rund 500 Sekundarschülern bestens. „Wir haben schon in der Vergangenheit erlebt, dass sich die Schüler den Tag vom Wetter nicht verderben lassen“, erinnerte der Sportlehrer und blickte zufrieden ins Becken, in dem die Kinder und Jugendlichen tobten und sich den Wettbewerben stellten, die das Lehrer-Team ausrief.