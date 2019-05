Hilfsfristen in Randgebieten sollen eingehalten werden : Rettungswache im Gerätehaus Kreckersweg geplant

Wermelskirchen Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfallverletzungen – in Notfällen ist schnelle Hilfe gefragt, muss der Rettungswagen zügig beim Patienten sein. Doch weil das Wermelskirchener Stadtgebiet sehr groß ist und es entlegene Hofschaften gibt, kann ein Rettungswagen der Feuerwehr nicht überall die festgelegte Hilfsfrist von zwölf Minuten einhalten.

Vorgabe ist, dass dies in 90 Prozent der Fälle gewährleistet sein muss. Die restlichen zehn Prozent beziehen sich allerdings nur auf außergewöhnliche Vorkommnisse wie mehrere Paralleleinsätze oder Ausnahmesituationen. Toleranzen für Außenbezirke sind es nicht. „Es gibt zwei schwarze Löcher, die wir nicht innerhalb der Zeitspanne erreichen“, sagte Feuerwehrchef Holger Stubenrauch in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses: die Bereiche Halzenberg und Bremen bis Gut Luchtenberg. Das soll sich ändern: In Kreckersweg soll eine neue Rettungswache in dem alten Feuerwehrgerätehaus entstehen, der zweite Rettungswagen dort stationiert sein.

Stubenrauch erläuterte den Politiker in diesem Zusammenhang die Strukturen des Rettungsdienstes. Wermelskirchen stehen zwei Rettungswagen zur Verfügung, der erste an sieben Tagen rund um die Uhr, der zweite ist 16 Stunden pro Tag (7 bis 23 Uhr) an sieben Tagen besetzt, dieses Fahrzeug soll in Zukunft in Kreckersweg stehen. Der Umbau des Gerätehauses sei unproblematisch. Weil es sich um einen Tagesdienst handelt, werden Schlafräume nicht benötigt, sondern nur Sozial- und Sanitärräume. Die Kosten trage der Kreis.