Landschaftspflege in Wermelskirchen Kulturpflege in der Baumkrone

„Am Anfang steht immer die Bestandsaufnahme“, erklärt Sofia Bengel. Die Freiwilligen arbeiten mit einem Luftbild der Fläche, geben jedem Baum eine Nummer und erstellen Tabellen. Von der Zustandsbeschreibung bis zur Sortenbestimmung: Die Daten finden ihren Weg in eine Art Kataster. „So entsteht nach und nach eine Streuobstwiesen-Datenbank“, erklärt Steiger. Das Ziel der Gruppe: In fünf Jahren sollen 80 Prozent der Bestände in und um Dabringhausen in dieser Datenbank zu finden sein. „Die nächste Generation muss dann nicht bei Null anfangen“, sagt Michael Selbeck, „und wir dokumentieren die Entwicklung der Bäume.“ Denn die Freiwilligen bleiben am Ball: Nach der Bestandsaufnahme folgt meist eine „Erste Hilfe“ für den Baum. In den Wintermonaten treffen sich die Ehrenamtlichen dann zum Schneiden. „Wir bringen viel Erfahrung mit“, sagt Sofia Bengel. Viele der Freiwilligen haben auch inzwischen Seminare für den Baumschnitt besucht. „Und wir lernen immer noch dazu“, ergänzt sie dann. Die Unsicherheit, falsch zu schneiden, sei der Erkenntnis gewichen: „Kaum etwas sei schlimmer, als nichts zu tun“, sagt Steiger. Denn wenn die Äste der Bäume erstmal brechen, würden Keime und Krankheiten sich ihren Weg suchen. Die Bäume seien dann oft verloren. „Also ist es wichtig, dass wir jetzt handeln, bevor es zu spät ist“, sagt Sofia Bengel.