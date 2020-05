Freibad Dabringhausen : SVFD schließt Freibad-Öffnung nicht aus

Dabringhausen Im Waldbad an der Linnefe arbeiten die Aktiven mit Sicherheits-Abstand an der Vorbereitung der Saison. Die Aktiven sind froh, sich für endgültige Entscheidungen noch etwas Zeit lassen zu können.

Ein Freibad erfülle eine Grundfunktion und in dieser Situation erst recht. Die durch das Coronavirus verursachte Lage betreffe derzeit alle Lebensbereiche und es gäbe sicherlich wichtiger Bereiche mit größeren Problemen, im Vergleich zu denen ein Freibad-Betrieb lediglich ein „Nice-to-have“ wäre. „Das Erleben wir alle im Berufsleben und können das teilweise auf unser Freibad übertragen“, schätzt Dominik Roenneke ein: „Wir bereiten die Saison vor, wenngleich wir derzeit einzeln und mit großem Abstand zueinander arbeiten – was auf dem Gelände ja problemlos geht.“

Mit Blick über den „Tellerrand“ beispielsweise durch Kontakte innerhalb des „Bürgerbäder“-Netzwerks auf andere Freibäder in Deutschland, die eigentlich jetzt ihre Saison starten würden und bereits volle Betriebskosten hätten, stünde das Freibad Dabringhausen aktuell gut da: „Durch die auf die Sommerschulferien angesetzte Öffnungszeit haben wir gerade noch einen Spielraum, unser Entscheidungszeitfenster ist günstiger.“ Aber: Das Freibad lasse sich nicht mit einem Ein-/Aus-Schalter in Betrieb nehmen, das wäre schon ein längerer Prozess. „So oder so wollen wir in diesem Sommer die Anlage anlaufen lassen, um die technische Funktion zu prüfen und auf diese Weise im kommenden Jahr vor bösen Überraschungen gewappnet zu sein“, blickt der 55-Jährige aus.