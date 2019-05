Besseres Angebot für die jüngsten Gäste : Neues Kleinkind-Becken in der Sonne

Neues Kleinkind-Becken in der Sonne

Dabringhausen Im Freibad arbeiten die ehrenamtlichen Helfer an den Vorbereitungen für die Saison.

Niedrige Temperaturen, Hagel- und Graupelschauer sowie reichlich Feuchtigkeit durch den Niederschlag machen es den ehrenamtlich Aktiven vom Schwimmverein (SV) als Betreiber und vom Förderverein des Freibads Dabringhausen (FFD) nicht gerade leicht, bei den Saisonvorbereitungen mit Schwung druchzustarten. So kamen zuletzt nur zehn Helfer zum Arbeitseinsatz. Nichtsdestotrotz geht es im Waldbad im Linnefetal voran. Besonders im Fokus steht dabei der Abriss des alten Kleinkindbeckens und der Neubau eines Nachfolgers.

Schweres Gerät ist nötig, um das bisherige Kleinkindbecken zurück zu bauen. „Wir wollen keine Altlasten im Boden lassen, selbst wenn es nur Beton und Eisen ist“, blickt der technische Leiter der Ehrenamtler, Ralf Magney, auf das Loch in der Liegewiese. Derweil probiert sich Stefan Wurth vom SVFD als Fahrer von schwerem Gerät, der Meißel am Schwenkarm bohrt sich mit lautstarken Schlägen in den durch Eisengitter verstärkten Beton, der einst den „Wannenboden“ des Kleinkindbeckens bildete.