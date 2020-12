Neueröffnung trotz Pandemie in Dabringhausen : Pflege-Nachfrage bleibt unverändert

Dabringhausen Nur wenige Tage nach der Neueröffnung stellt der ambulante Pflegedienst Weißapfel in Dabringhausen eine rege Nachfrage nach Betreuung fest. Die Pandemie-Situation lenkt den Fokus nicht nur auf die verschärften Hygiene-Maßnahmen, sondern führt bei pflegebedürftigen Menschen auch zu einer erhöhten Isolation.

Die Nachfrage nach Pflege im Alter steigt stetig – das bringt der demografische Wandel naturgemäß mit sich. Eine Pandemie, wie die durch das Covid-19-Virus ausgelöste, kann diesen täglichen Bedarf nicht stoppen – aber Corona stellt speziell ambulante Pflegedienste vor besondere Herausforderungen. Sie müssen Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden „on tour“ und in ständigen, wechselnden Umgebungen meistern. Davon weiß Robin Weißapfel zu berichten, der trotz Corona-Pandemie gerade die Neueröffnung seines ambulanten Pflegedienstes mit Sitz an der Südstraße in Dabringhausen wagte. Als Pflegedienstleitung stärkt ihm dabei seine Mutter Gaby Schüler den Rücken, die bis vor einem Jahr das „Pflege- und Gesundheitszentrum“ in Wermelskirchen führte und dieses aus privaten Gründen schloss.