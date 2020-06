Lerntherapeuten in Corona-Zeiten : Die Krise in eine Chance verwandeln

Dabringhausen Die beiden Lerntherapeutinnen Christel Kremer und Martina Hegmann haben ihr Angebot auf den Kopf gestellt – wegen Corona. Und dabei haben sie mit den Kindern ganz neue Möglichkeiten entdeckt.

Zuerst hat die Scheibe gestört. Denn kaum hatten Christel Kremer und Martina Hegmann den Spuckschutz in ihren jeweiligen Praxen installiert, stellten sie fest: Der Corona-Schutz fungierte als Barriere zu den Kindern. Nehmen die beiden Lerntherapeutinnen sonst neben den Jungen und Mädchen Platz, saßen sie ihnen plötzlich gegenüber. „Dadurch fühlen sich auch die Kinder beobachtet“, sagt Christel Kremer. Aber die neuen Regeln wollten es so: Zwischen Lerntherapeutin und Schülern bedurfte es der durchsichtigen Wand – um dem Coronavirus erst gar keine Chance zu geben. „Wenn wir eines in den vergangenen Wochen gelernt haben, dann das: Wir müssen das Beste daraus machen“, sagt Martina Hegmann. Und dann begann sie mit bunten, abwaschbaren Kreidestiften auf die durchsichtigen Wände zu malen. Sie stattete auch die Jungen und Mädchen mit Farbe aus, ließ sie auf den ungewohnten Untergrund schreiben und führte den Kindern ihre Spiegelschrift vor.

„Wir haben in den vergangenen Wochen gelernt, in diesen schwierigen Zeiten auch gute Entwicklungen zu erkennen“, sagt Christel Kremer. Von einem auf den anderen Tag schlossen die beiden Wermelskirchener Lerntherapeutinnen, die Praxen in Dabringhausen und Burscheid führen, ihre Räume. Die Gefahr der Ansteckung war zu groß geworden. Aber die beiden Lerntherapeutinnen ahnten, dass die Corona-Krise gerade für Kinder mit Lernproblemen große Herausforderungen bereithalten würde – und für ihre Familien. „Wir arbeiten in den meisten Fällen mit Kindern im Grundschulalter“, erklärt Christel Kremer. Sie bringen Lernprobleme mit, Lese-Rechtschreib-Schwächen, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom: „Meistens sind diese Kinder in der Schule an ihre Grenzen gestoßen“, erzählt Martina Hegmann. Buchstaben haben keinen Sinn ergeben, mathematisches Vorstellungsvermögen will sich nicht einstellen. Der Frust ist groß, das Selbstwertgefühl leidet, Familien erleben Krisen. Kinder reagieren mit Verzweiflung, Aggressionen oder Depressionen. „Wir konzentrieren uns dann erst mal auf die Stärken der Kinder“, erklären die Fachfrauen.