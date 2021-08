Konzert in Dabringhausen : Konzert der „Dorf-Kultur“ – Karten auch an Abendkasse

Dabringhausen Erstes Konzert unter Federführung des „Dorf-Kultur“-Vereins: Die neuen Corona-Regeln lassen auch Ticketkauf vor Ort an der Abendkasse zu.

Die von der NRW-Landesregierung neu geregelten Corona-Schutzmaßnahmen machen es möglich: Beim Konzert der Blues-Band „R. W. Corner“, bei dem die Emminghausener Formation „Heartland Travellers“ das Vorprogramm bestreitet, wird es am Samstag, 28. August, in der Mehrzweckhalle Dabringhausen auch Tickets an der Abendkasse geben.

Das Konzert am Samstag, 28. August, bildet den Auftakt des ersten „Dorf-Kultur“-Programms, das bis Jahresende noch zwei weitere Konzerte in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen vorsieht: „JJ and the acoustic machine“ am 30. Oktober sowie Simone Silberzahn am 11. Dezember.