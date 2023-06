Bauvorhaben in Wermelskichen Knapp 100 Menschen bei Höferhof-Protestkundgebung

Die Forderungen für Umwelt- und Klimaschutz seien keine „spinnerten Utopien“, sondern entsprächen dem Stand aktueller Wissenschaft, betonte Matthias Pahl die BUND-Sicht: „Wir sagen Nein zu der geplanten Flächenversiegelung am Höferhof und zu jeder weiteren in unserer Stadt Wermelskirchen.“ Und wenn schon Flächen versiegelt würden, dürfe das nur in mehrgeschossiger Bauweise geschehen: „Wir fordern zusätzlich zur Gebühr für Niederschlagswasser eine Versiegelungssteuer.“ Es sei an der Zeit, dass die Bürger verstehen: „Bis hierhin und nicht weiter“, forderte Pahl: „Pro Jahr wird in Deutschland mehr als die Fläche der Stadt Hannover versiegelt.“ Dagegen fehlten den Landwirten die Flächen. Als Beispiel für schlechte Planung in Wermelskirchen führte Pahl das „Märchen-Viertel“ in Tente an: „Betonwüsten, Stein-Gärten, Rollrasen, Pool und Grillplätze gibt es dort – ein möglichst großer CO 2 -Fußabdruck scheint da angesagt zu sein.