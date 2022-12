Kabelschaden bei Tiefbauarbeiten Kein Internet – Dabringhausen für 30 Stunden „offline“

Informationen zum genauen Standort des Kabelschadens lägen der Telekom nicht vor. Augenzeugen berichten allerdings davon, am 18. November mehrere Service-Wagen der Telekom an der L 157 in Finkenholl gesehen zu haben. An dieser Stelle sind zuvor Tiefbauarbeiten zur Erneuerung von Leitplanken am Straßenrand durchgeführt worden. Zwar bestätigt die Telekom nicht den Schadensort, dafür aber den Zusammenhang mit den Bauarbeiten: „Die Störung ist auf mehrfache Beschädigung zweier Glaskabel zurückzuführen, die beim Setzen von Leitplanken entstanden sind“, sagt Unruh.