Engagement in Dabringhausen Bürgerstiftung unterstützt erste Projekte im Dorf

„Mit dem Gedanken einer Stiftung tragen wir uns schon fast 20 Jahre“, erzählt Reiner Aug, der zum Vorstand der Stiftung gehört. Jedes Jahr habe er mit Ulrike Beck telefoniert. „Es war immer ein schöner Kontakt“, sagt die gebürtige Dabringhauserin, die als 19-Jährige ins Ruhrgebiet „auswanderte“. 2021 habe wieder das Telefon geklingelt. „Mein Bruder Wilhelm war gerade gestorben“, erzählt Ulrike Beck. Und die Vorstellung, sich um die Immobilien der Familie in Dabringhausen kümmern zu müssen, sei ihr eine große Last gewesen. „Ich wollte nicht, dass Immobilienfirmen die Gebäude kaufen, sondern habe mir gewünscht, dass sie dem Ort zugutekommen, in dem meine Familie das Geld erwirtschaftet hat“, sagt sie. Deswegen brachte die ehemalige Kinderärztin mit Reiner Aug und Michaela Mück-Hemmerich die Stiftung auf den Weg – und widmete sie Kindern und Jugendlichen. „Diese Möglichkeit und diese Zusammenarbeit waren für mich wie ein Geschenk des Himmels“, sagt sie.