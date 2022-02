Karneval in Wermelskirchen : Jecke Wiewer feiern doppeltes Jubiläum

Die Jecken Wiever sind seit 22 Jahren eine feste Größe im Dawerkuser Karneval. Das närrische Jubiläum fiel zusammen mit dem 66. Geburtstag von „Chefin“ Brigitte Tiede (r.). Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Jecken Wiever bestehen seit 22 Jahren, Präsidentin und Gründerin Brigitte Tiede feiert den 66. Geburtstag. Jede Menge Herzblut, Spaß an der Freude sowie Leidenschaft für das Dorf und den Karneval sind nach wie vor die prägenden Elemente für die Jecken Wiever.

Auch wenn aufgrund von Corona die Altweiber-Party sowie „Wir unter uns“ abgesagt wurden und mit dem Rosenmontagszug durch Wermelskirchens närrisches Dorf genauso das Highlight des Straßenkarnevals ausfällt: Zumindest eine kleine Feier im privaten Rahmen war für die Jecken Wiever möglich. Und dazu hatte die Karnevalsgruppe, die das Pendant jecker Weiblichkeit zur männlichen Altstadtgarde im Dawerkuser Dorf bildet, auch gleich doppelt guten Grund in Form von zwei närrischen Schnapszahl-Jubiläen: zum einen können die Jecken Wiever auf ihr 22-jähriges Bestehen zurückblicken, zum anderen feierte Präsidentin und Gründerin Brigitte Tiede, die von ihren Wievern liebevoll kurz „Chefin“ und „Gitti“ genannt wird, just am Karnevalswochenende ihren 66. Geburtstag.

„Für mich war es das schönste Geschenk, als sich mit den ersten Lockerungen der Regeln zur Pandemiebekämpfung abzeichnete, dass ich alle Jecken Wiever zur Feier zusammentrommeln darf und keine Beschränkung auf zehn Personen mehr gilt“, freute sich das Geburtstagskind im Gespräch mit unserer Redaktion. Sowieso: Die Jecken Wiever hätten untereinander während der Lockdownphasen nie das Gefühl des Zusammenhalts oder den Kontakt verloren: „Wir haben uns zum Beispiel zu Weihnachten gegenseitig Wichtelgeschenke vor die Haustür gestellt und via Handy Videobotschaften ausgetauscht.“ Von Frust wegen der Corona-Beschränkungen könne da keine Rede sein: „Wir akzeptieren, was nötig ist, um die Gesundheit aller zu schützen.“ Mit einem Lachen fügt die Jecken Wiever-Chefin hinzu: „Das hat ja auch seinen Vorteil: Wir müssen uns in diesem Jahr erneut keine Gedanken über unser gemeinsames Kostüm für die nächste Session machen, denn das haben wir ja schon vorbereitet.“

Info 23 Närrinnen sind derzeit aktiv Dorffest als Wiege Wie für manch ein Dawerkuser Dreigstirn oder manche Gruppe, die sich zusammenfanden, war auch für die Jecken Wiever das Dorffest in Dabringhausen die Wiege. Dort fand sich Brigitte Tiede mit einem regelmäßigen Helferinnenkreis zusammen, um beim Kirmes-Nachfolger im Dorf mitzuwirken und formte diesen zum Gründerinnenteam der Jecken Wiever. Ihr Ziel: Mit der Karnevalsgruppe den Dabringhausener Rosenmontagszug befeuern und stärken. Generationsübergreifend Aktuell sind bei den Jecken Wiever 23 Närrinnen aktiv. Das Altersspektrum reicht von Mitte 20 bis knapp 70 Jahre.

Die nächste Session, in der wieder richtig gefeiert werden kann, wird für die Jecken Wiever eine besondere, denn als Jubel-Gruppe werden die Damen das nächste Dawerkuser Dreigestirn begleiten – das ist bereits heute gesetzt. Als farbenfröhlich-gut gelaunte Begleiterinnen der närrischen Regenten verstehen sich die Jecken Wiever, haben sie doch schon mehrere Dreigestirne unterstützt. Gleich in der ersten Session ihres Bestehens, 2000/2001, waren die Wiever mit dem Dreigestirn unterwegs, was nicht verwundert: War doch damals Brigitte Tiedes Ehemann Harry der Prinz und Wiever-Gründungsmitglied Kornelia „Konny“ Horn die Prinzessin. Letztere ist zwar heutzutage kein aktives „Wiev“ mehr, aber genau wie die Mitgründerinnen Brigitte Weber und Ursula Schüller der jecken Damenriege freundschaftlich verbunden.

An das erste Kostüm der Jecken Wiever kann sich Brigitte Tiede noch gut erinnern: „Damals sind wird als geblümte grüne Wiesen gegangen.“ Weitere Themen der Verkleidungen der Gruppe waren Indianer, Bollywood oder Dschungel. „Ideen für Kostüme entdecke ich zum Beispiel bei Veranstaltungen, die wandeln wir dann ab“, erläutert Brigitte Tiede und beschreibt, worauf bei Kostümideen zu achten ist: „Das braucht immer Fingerspitzengefühl. Alle sollen in dem Kostüm gut aussehen und sich wohlfühlen. Obendrein bezahlen wir das privat. Und es muss natürlich in ausreichender Stückzahl in den verschiedenen Größen lieferbar sein.“