Rote Schleifen am Tannengrün in Dabringhausen : Im Dorf stellen VVV-Helfer Weihnachtsbäume auf

Rote Schleifen am Tannengrün in Dabringhausen

In Grunewald kümmerten sich Eberhard Linden (l.) und Wolfgang Gockel um die Weihnachtsbäume. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Die erfreuliche Resonanz vom Vorjahr konnten die Aktiven dieses Mal nicht wiederholen: Deutlich weniger Unterstützer packten mit an.

So viele Helfer wie im vorigen Jahr waren dem Aufruf zur Unterstützung dieses Mal nicht gefolgt. Dennoch schafften es zehn Aktive gemeinsam mit den Verantwortlichen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dabringhausen wieder 40 Weihnachtsbäume im Dorfkern sowie Grunewald, Stumpf und Kreckersweg an Straßenlaternen oder Bäumen am Straßenrand zu befestigen und mit roten Schleifen als Vorboten der Festtage zu schmücken.