Landwirtschaft in Wermelskirchen : Frühlingsfest zwischen Gemüsebeeten

Dabringhausen Beim Fest der Humuswerkstatt herrschte Hochbetrieb. Lukas Worth und Marius Frey spendierten ihren Besuchern einen Tag in der Idylle.

Auf dem Feld in der kleinen Ortschaft Bremen herrscht Hochbetrieb. Die Besucher schlängeln sich auf den dünnen Wegen zwischen den Beeten. Sie nehmen die Pflanzen in Augenschein, die hier vom Frühling erzählen. Am Waffelstand hat sich eine gut gelaunte Schlange gebildet, unzählige Spinat- und Käsewaffeln gehen hier über die Theke. Mit allerhand Kräutern vom eigenen Feld natürlich.

Es sind viele, die diese Einladung am Samstag annehmen. Zu ihnen gehören Christian Otlepp und Melanie Marx, die gerade auf den großen Ausstellungstischen die Jungpflanzen begutachten. Mit Hilfe des europäischen Förderprogramms „Leader“ hat die Humuswerkstatt dieses Zweig ihres Angebots im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt. Sehr zur Freude der Besucher. „Wir habe eine ausgefallene Tomatensorte und Chili gefunden“, sagt Melanie Marx, „die nehmen wir mit“. Gemeinsam mit ihrem Freund sei sie aus Burscheid gekommen. „Weil wir die Überzeugung teilen, dass es wichtig ist, woher unser Essen kommt“, betont Melanie Marx. Jede Woche holen sie ihre Gemüsekiste bei der Humuswerkstatt in Bremen ab.

In Mettmann in Kontakt kommen

In Mettmann in Kontakt kommen : Frühlingsfest für Senioren als verspäteter Tanz in den Mai

So geht es am Samstagnachmittag vielen Gästen. Sie wollen genauer hinsehen, Boden und Sorten schonen, Spinat vom Feld statt Tomaten aus Brasilien essen. Am Rande des Beetes stehen Lukas Worth und Marius Frey, die vor drei Jahren die Humuswerkstatt aus der Taufe gehoben und damit ihren Traum von gelebter Permakultur umgesetzt haben – seit dem wachsen und gedeihen nicht nur Gemüse und Obst, sondern auch ihr Unternehmen. „Wir glauben, dass Veränderung nur möglich ist, wenn Menschen Orte wie diesen hier erleben können“, sagt Marius Frey und deutet auf die Felder. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit der Möglichkeit, zu fühlen, zu riechen und zu schmecken, wolle die Humuswerkstatt Veränderung in Bewegung bringen. „Es ist toll, dass heute so viele Menschen hier sind“, sagt er dann.