Karnevals-Matinee „unter'm schiefen Turm“ : Spaß und Witz unter’m schiefen Turm

Wermelskirchen Zur Karnevals-Matinee von der KG Rot-Weiß kamen 100 Besucher ins Pfarrzentrum.

„De Bröder“ in Form von Winfried und Erhard Miotk erzählten von den Wermelskirchener Geschehnisse des vergangenen Jahres, „De Botzeträger“ animierten mit ihrem Gesang zum Schunkeln, Günther Klein trat als „Meßdiener“ in die Bütt und hatte als solcher Manches aus dem Gemeindeleben von St. Michael zu berichten. Die Lacher auf ihrer Seite hatte Helga Schröder als „Frau mit Erfahrung“, die aus dem Leben einer Ehe-Jubilarin kund tat: In dem einen oder anderen Schwank aus dem Ehe-Alltag von Mann und Frau dürfte sich manch ein Zuhörer wiedergefunden haben, wie Applaus und belustigtes Kopfnicken in den Reihen des Publikums signalisierten.