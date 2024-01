Jecke Zick in Wermelskirchen Die Hälfte der „Wir unter uns“-Tickets sind weg

Besonders freute die Festauschuss-Aktiven, dass auch das Interesse bei den Kunden für Tickets für die Weiberfastnacht-Party geweckt ist. Der Altweiber-Abend in der Mehrzweckhalle blieb in den vergangenen Jahren in Sachen Besucherzahl im Vergleich zu den stets rasant ausverkauften Erfolgsveranstaltungen Kinderkarneval und „Wir unter uns“ hinter den Erwartungen zurück. „Deshalb locken wir in dieser Session die Leute mit einem abgewandelten Konzept – wir wollen ein breites Publikum aller Generationen ansprechen.“ Deshalb setze der Festausschuss auf Live-Auftritte, habe ein „sehr gutes Repertoire“ an Karnevalsbands verpflichtet. So werden bei der Weiberfastnacht-Party die Formationen „Kuhl un de Gäng“, „Bel Air“ und „King Loui“ dabei sein. „'Kuhlö un de Gäng' sind bekannt. Die anderen beiden Bands haben wir bei einem Vorstellabend gesehen – und die sind klasse“, berichtete Wolfgang Schumacher: „Da bewegt sich gerade viel in der Szene, es gibt viele Nachwuchsbands. Außerdem ist es doch toll, dass wir diesen Bands in Dabringhausen eine richtig stattliche Bühne bieten können und zukünftige Größen des Genres schon jetzt bei uns haben.“ Der Festausschuss sei zuversichtlich, dass das neue Konzept entsprechenden Anklang finde, denn: „Es wäre schade, wenn wir die große Halle am Altweiber-Abend zu lassen müssten. Und langfristig gesehen, können wir nicht Altweiber als Zuschuss-Veranstaltung laufen lassen – das muss sich schon tragen.“