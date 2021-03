Ostern in Dabringhausen : GZD lädt zur österlichen Entdeckungsreise ein

Dabringhausen Die Evangelische Freikirchliche Gemeinde Dabringhausen bringt für Familien ein Osterheft zum Mitmachen heraus. Unter anderem ist auch eine Schnitzeljagd dabei.

Max (8) und Maja (9) stehen in den Startlöchern: Sie haben das liebevoll gestaltete Osterheft der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde (EFG) in Dabringhausen bereits genau unter die Lupe genommen. Und dabei haben sie gleich am Anfang des bunten Heftes eine Schnitzeljagd gefunden. Gemeinsam mit ihren Familien machen sie sich am Sonntagmorgen auf den Weg durch Dabringhausen – entlang an elf Stationen, die zum Entdecken und Rätseln einladen. Das Osterheft begleitet Kinder und Erwachsene auf diesem Weg, führt sie vom Startpunkt am Gemeindezentrum durch die Ortsmitte bis zum Ziel. An jeder Station beantworten Kinder und Erwachsene eine Frage, um auf den Lösungssatz zu kommen, mit dem sie sich eine Belohnung an Station 11 abholen können. Max hat schon eine Ahnung, in welche Richtung es geht, die kleine, coronakonforme Gruppe aus zwei Haushalten macht sich auf den Weg.