Nach der Aktion feiern die Ehrenamtlichen : Freibad winterfest machen – Helfer gesucht

Dabringhausen Der Förderverein des Freibads Dabringhausen lädt für Samstag, 9. November, ab 9 Uhr zu einer großen Aktion ins Bad ein. Es gibt viel zu tun.

Ein Freibad kann nach der Saison nicht einfach geschlossen werden, es muss winterfest gemacht werden. „Jetzt stehen die letzten Vorbereitungen an, das Freibad in den Winterschlaf zu schicken und mit entsprechenden Maßnahmen das Bad vor den Unbilden des Spätherbstes und des Winters zu schützen“, teilt der Förderverein des Freibads Dabringhausen an. Weil es viel zu tun gibt, werden wieder fleißige Helfer gesucht, die am Samstag, 9. November, ab 9 Uhr, tatkräftig zupacken. Folgende Arbeiten stehen an: Sprungbretter und Leitern müssen abgebaut und eingelagert werden. Bänke müssen zusammengestellt und abgedeckt werden. Bänke, die repariert werden müssen, kommen vor die Aufwärmhalle. Beachvolleyballfeld und Sonnensegel Sandkasten müssen abgebaut und eingelagert werden Haarfänger müssen gereinigt werden. Mülleimer müssen geleert werden. Sämtliche Fenster mit Glasbausteinen müssen mit Styropor abgedichtet werden.