Dabringhausen Freibad sucht noch Rettungsschwimmer

Während für die anstehende Schwimmsaison eine Bademeister-Fachkraft bereits gesichert ist, werden noch Rettungsschwimmer für den Einsatz am Beckenrand gesucht. „Wir haben zwar schon einige Zusagen. Um aber sicher planen zu können, benötigen wir mindestens acht Rettungsschwimmer“, weiß Katja Salz-Bannier vom SVFD. Wer also während der Sommerferien noch einen Arbeitsplatz an der Sonne sucht und das Rettungsschwimmabzeichen in Silber hat oder machen möchte, meldet sich beim Betreiberverein.