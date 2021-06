Im Freibad Dabringhausen sind die Becken befüllt : Fast alle Saisonkarten sind verkauft

Die ehrenamtlich Aktiven im Freibad Dabringhausen liegen bei der Vorbereitung der Saison in den letzten Zügen. Hier rückt Ulrich Jendrischewski am Rand des bereits gefüllten Mehrzweckbeckens dem Unkraut mit einem Gasbrenner zu Leibe. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Im Freibad Dabringhausen müssen nur noch wenige Rest-Arbeiten für den Start in die Saison am 2. Juli erledigt werden. Die Betreiber machen vorsichtig Hoffnung, dass eventuell mehr Karten als in der „Corona-Saison“ 2020 angeboten werden können.

Von Stephan Singer

Das Wasser ist in die Becken gefüllt, die Vorbereitungen für die anstehende Öffnung während der Sommer-Schulferien sind nahezu abgeschlossen: Das Freibad Dabringhausen ist für eine nächste „Corona-Saison“ gerüstet. Diese wird, davon gehen die ehrenamtlichen Verantwortlichen vom Schwimmverein (SVFD) als Betreiber und Förderverein Freibad Dabringhausen (FFD) derzeit aus, unter den gleichen Bedingungen zum Schutz vor der Pandemie wie im Vorjahr ablaufen. Das heißt: Es dürfen maximal 800 Besucher gleichzeitig auf dem Areal des Waldbades an der Linnefe anwesend sein. Daraus folgt, dass Inhaber einer Saison-Dauerkarte stets einen Platz „an der Sonne“ im Freibad sicher haben, Tagestickets stehen nur begrenzt zur Verfügung.

In nur wenigen Stunden haben SVFD und FFD die Saisonkarten bereits fast ausverkauft – mehr als 650 dieser vorerst auf 700 Personen begrenzten Tickets, die es als Einzel- aber auch als Familien-Version gibt, sind bereits am ersten Tag des Verkaufsstarts unter die Leute gebracht worden. Das bestätigte Kurt Genz auf Anfrage unserer Redaktion. Der FFD-Vorsitzende machte jedoch allen Interessenten, die bis jetzt noch kein Ticket erwerben konnten, vorsichtig Hoffnung: „Die Corona-Kennzahlen sinken im Moment deutlich. Es kann sich sehr schnell so entwickeln, dass wir im Sommer mehr Besucher ins Freibad lassen dürfen.“ Zudem hätten die Akteure in der ersten „Corona-Saison“ 2020 Erfahrungen gesammelt, die nunmehr helfen würden: „Wir wissen auch, dass nicht an jedem Tag alle Dauerkarten-Inhaber kommen.“ Davon seien einige beispielsweise tägliche Früh-Schwimmer, womit deren Platz zum Beispiel am Mittag als Tagesticket angeboten werden könnte. Das könne allerdings nur mit Bedacht und situationsbezogen geschehen.

Die Freibad-Betreiber zeigten sich begeistert angesichts der immensen Resonanz auf den Verkaufsstart der Dauerkarten – manch ein Käufer musste sich in eine längere Warteschlange einreihen. „Mit diesem Ansturm hatten wir nicht gerechnet. Wir bedauern, dass es zu längeren Wartezeiten gekommen ist“, sagte Genz: „Für uns ist aber toll, dass bereits so viele Karten verkauft sind und die Saison damit schon einen bedeutenden Finanz-Puffer hat.“