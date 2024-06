Festgottesdienst in Dabringhausen Kirche in Grunewald feiert 70. Geburtstag

Währenddessen schlendern die älteren Besucher an den historischen Bildern vorbei, die Josef Käsbauer vom Ortsausschuss zu einer kleinen Stellwand-Ausstellung zusammengestellt hat. Der ein oder andere erinnert sich noch an die alte Kirche und an den Neubau vor 70 Jahren. Andere haben ihre eigenen Geschichten mit der Kirche in Grunewald mitgebracht. Immer mal wieder taucht auch ein Foto aus heimischen Alben auf. Vor den Bildern und Zeitungsausschnitten kommen die Besucher ins Gespräch.