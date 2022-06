Festausschuss Dabringhausen : Jecken holen „Miljö“ ins Freibad

Dabringhausen Der Dabringhausener Festausschuss veranstaltet die Premiere von „Sommer, Sonne, Karneval“ im Juli. Die Führung des Vereins übernimmt Wolfgang Schumacher von Peter Eickhoff, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Nach 15 Jahren im Amt stellte sich der Festausschuss-Vorsitzende Peter Eickhoff nicht mehr zur Wahl. Das Ruder übernimmt der bisherige Schriftführer Wolfgang Schumacher, der in 2015/2016 als Prinz das Dawerkuser Dreigestirn anführte und aus den Reihen der „Klüngelsköpp“ stammt. Seine Tochter Lucie Schumacher zieht als Schriftführerin in den geschäftsführenden Vorstand ein. Neben Jule Will gehört Daniel Steiner als Beisitzer dem Vorstand an. Für den Kinderkarneval ist Stephanie Bützer federführend zuständig, Simon Kempf ist Leiter des Rosenmontagszuges. Als Prinzenführer gehört Harry Tiede dem erweiterten Festausschussvorstand an. Brigitte Kremer hat die gastronomische Leitung bei den Festausschussveranstaltungen inne. Im Amt bestätigt wurden ebenso der zweite Vorsitzende Denis Köppen und Kassenwartin Andrea Rehbold. Die 26 Anwesenden votierten einstimmig für die neue Vorstandskonstellation, die das Führungsgremium selbst vorgeschlagen hatte. „So haben wir ein gutes Format für die Zukunft gefunden“, zeigte sich Peter Eickhoff überzeugt, denn der Vorstand sei nunmehr etwas vergrößert und verjüngt. „Ich werde dem Festausschuss nicht fern bleiben und helfen, wo ich kann“, kündigte Eickhoff an, den die Versammlung einmütig zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannte, was der Altstadtgardist Holger Schüller mit Blick auf die Vereinsfarben des Festausschusses scherzend kommentierte: „Dann gibt es einen Rollator in Rot-Weiß.“