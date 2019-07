Dorffest Dabringhausen : Dawerkusens „sechste Jahreszeit“

Dabringhausen In Erinnerung an die Zeiten des ersten Dorffestes stand das Schubkarrenrennen-Spektakel unter dem Motto der 1990er-Jahre.

Höhepunkt des dichten Programms, das an zwei Abenden mit sehr gut besuchten Open-Air-Partys in lauer Sommernacht mündete, war wie immer das Schubkarrenrennen, bei dem die Zuschauer den Parcours säumten. Unter dem Motto 1990er-Jahre als Erinnerung an die Entstehungszeit des Dorffestes, das seine 25. Auflage erlebte, knallten Konfetti-Kanonen, flogen Süßigkeiten fast wie beim Rosenmontagszug in die Menge und kaum einer der Teilnehmer blieb trocken. Denn neben Wippe und „Holper-Leiter“ mussten die Gruppen natürlich wieder einen kleinen Pool zumindest watend überwinden. Dass die beiden Moderatoren Tim Tiede und Mayte Jakstait zum Finale im Pool endeten, gehört beim Dorffest zum „guten Ton“. Dass allerdings Dorffest-Mitbegründer Harry Tiede sich von den „Schubkarrenrennfahrern“ in das kühle Nass geleiten ließ, war eine noch nie dagewesene, dem Dorffest-Jubiläum geschuldete Premiere. Das gleiche „Schicksal“ ereilte das Dabringhausen-Stumpfer Urgestein Uli Braun, der von seinen Mitstreitern aus der Altstadtgarde mehr oder weniger freiwillig in den Pool bugsiert wurde.

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein konnten die Dorffest-Schirme in diesem Jahr gänzlich im heimischen Schrank bleiben. Unter den einzelnen Pavillons wurde es den Aktiven von den Vereinen wie Freibad-Förderverein, Dabringhausener Turnverein, Dawerkuser Allerlei oder Kindergarten Bussardweg-Förderverein ziemlich warm. Einen wahrlich schweißtreibenden „Job“ hatte Patrick Kiesecker. Der Pastor im Ehrenamt bruzzelte am Stand des Vereins für die missionarische Gemeinde- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde (VMGJ) emsig Reibekuchen und kam an dem rund 180 Grad heißen Frittierfett gewaltig ins Schwitzen. Katrin Wengler vom VMGJ meinte: „Das können wir nur mit einer Einteilung in Schichtdienste bewältigen. Wer einige Stunden an der Fritteuse gestanden hat und dann noch das Dorffest genießen will, braucht erst einmal eine Dusche.“ Allein am ersten Dorffest-Abend brachte der VMGJ 200 Reibekuchen unter die Leute. „Wir wollten eigentlich um 22 Uhr Feierabend machen, es wurde aber Mitternacht daraus“, erzählte Katrin Wengler. Und Heike Hroschek, Ehefrau von Axel Hroschek, der in 2018/2019 das Dreigestirn als Prinz anführte, verkaufte im „Nostalgie-Café“ der „Jecken Wiever“ Kaffee und Kuchen: „Wir hatte schon befürchtet, dass bei dem warmen Wetter keiner Kuchen essen mag, aber wir hatten besonders Nachmittags sehr gut zu tun.“