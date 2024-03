Ehrenamt in Dabringhausen Bernd und Angelika Engels – „Wir sind einfach Weihnachtsmenschen“

Im vergangenen Jahr fehlten Bernd und Angelika Engels zum ersten Mal in den Reihen der Aussteller. Und auch die Verlosung haben andere übernommen. „Die Gesundheit spielt nicht mehr so mit“, sagt er, „deswegen haben wir entschieden, kürzer zu treten.“ Schließlich sei die Teilnahme am Markt auch immer mit viel Arbeit verbunden gewesen: Erst der Bau der Lichterbögen, dann die Vorbereitungen für den Stand und die weihnachtliche Deko, der Aufbau und nach zwei langen Tagen in der Halle dann der Abbau. „Es war für mich immer ein Hobby und das soll es auch bleiben“, sagt Bernd Engels.