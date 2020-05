Veranstalter kündigen Internet-Stream an : Dorffest wird online zum „Fernsehgarten“

Dabringhausen Veranstalter wünschen sich ein buntes Wochenende und streichen das Wort „Corona“ zumindest für diese Zeit aus dem Wortschatz der Dabringhausener. Über Social-Media-Kanäle soll gute Laune verbreitet werden.

Eine Absage an das Wort mit C, das zumindest für ein Wochenende aus dem Wortschatz der Dabringhausener gestrichen wird – so soll es werden: Das Dorffest, das mit einer „nie dagewesenen Samstagabend-Liveshow“ auf die heimischen Monitore senden will. Das kündigt das Dorffest-Komitee um Organisator Tim Tiede in einem offenen Brief an. Demnach soll am Samstag, 20. Juni, der Kirchplatz am Markt in einen „Dawerkuser Fernsehgarten“ mit „Spiel, Spaß, Spannung, Showband, DJ und Co.“ verwandelt werden – via Internet-Stream wird das Geschehen zuhause verfolgbar sein. Publikum vor Ort ist nicht erwünscht.