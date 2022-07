Wasserwirtschaft in Wermelskirchen : Dhünn-Talsperre lässt sich spielend entdecken

Bei der Eröffnung des Forums Aqualon machten sich die Vertreter der Kommunen – wie Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück (r) – gemeinsam mit den Sponsoren auf Entdeckungsreise in der neuen Ausstellung. Foto: Theresa Demski

Dabringhausen Das Forum Aqualon an der Großen Dhünn-Talsperre ist eröffnet. Die Ausstellung soll zum außerschulischen Lernort werden.

Keine langen Reden, sondern gleich auf Entdeckungsreise gehen: So wie die Vertreter des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Anrainer-Kommunen der Großen Dhünn-Talsperre es am Freitagnachmittag hielten, so sollen künftig auch Kinder und Familien das Forum Aqualon in Lindscheid erleben. „Deswegen haben wir hier etwas Besonderes geschaffen“, erklärte Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück, „wir machen das Thema Wasser in unserer Region erlebbar.“

Ganz bewusst habe man sich im Forum direkt an der Sperrmauer für eine interaktive Ausstellung entschieden: Kindergartenkindern, Schüler, Familien und Entdecker jeden Alters können hier spielend das Wasser, seine Wirkung und seine Geschichte erleben. Dann leuchten im Boden plötzlich kleine Häuser auf und zeigen, an welchen Stellen die versunkenen Dörfer einmal zuhause waren. Wer sich mehr Informationen wünscht, steigt an den Bildschirmen in die Geschichte der kleinen Ortschaften ein. Oder Besucher greifen zu einem kleinen Holzkästchen und entdecken die Natur-Geheimnisse, die sich unter dem Deckel verstecken.

Info Freier Eintritt in das Forum Aqualon Öffnungszeiten Das Forum Aqualon in Lindscheid ist donnerstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parken Besucher sollten schon auf dem Wanderparkplatz in Lindscheid parken, weil am Forum keine Möglichkeit zum Parken besteht. www.aqualon-verein.de

Seit Freitagnachmittag ist das Forum nun offiziell eröffnet. Mit Musik des Blasorchesters Dabringhausen und dem Besuch vieler Sponsoren und Unterstützer gaben Kreis und Kommunen den Startschuss in Lindscheid. „Wasser verbindet“, erinnerte Aqualon-Chef Georg Wulf und griff damit auch das Thema der Ausstellung auf. Menschen, Regionen und Institutionen würden durch das Wasser miteinander verbunden. „Und in einer der niederschlagstärksten Regionen des Landes haben wir eine besondere Verantwortung mit dem Thema Wasser umzugehen“, befand Wulf und verschwieg nicht die Herausforderungen, die das Wasser auch mit sich bringe – auch wenn es um die künftige Wasserwirtschaft und Unwetterlagen geht. Ein Teil dieser Verantwortung sei die Bildungsarbeit: Die nehme der Verein Aqualon sehr ernst und etabliere deswegen wie an einer Perlenkette Informations- und Erlebnisstationen in Wermelskirchen, Kürten und Odenthal. „Dabei wollen wir nachhaltig sein“, betonte Wulf – deswegen gefalle es ihm besonders gut, dass das Forum in der alten Schlosserei ein Zuhause gefunden habe und damit eine sinnvolle Nutzung des Gebäudes gewährleistet sei. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert worden, um das Gebäude frei von fossilen Brennstoffen betreiben zu können. Finanzielle Unterstützung gab es nicht nur von vielen heimischen Sponsoren, sondern auch aus dem europäischen LEADER-Fördertopf. Mit dem entschiedenen Schnitt durch das Flatterband endete dann bereits der offizielle Teil. Die Gäste machten sich ans Entdecken.

„Es wird nun unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass die Kinder auch hierhin kommen“, befand Bürgermeisterin Marion Lück, während sie sich der Technik in der Ausstellung auf die Spur machte. Sie wünsche sich, dass heimische Kindergärten und Schulen das Forum als außerschulischen Lernort für sich entdecken. Ausflüge zum Forum, zur Sperrmauer und der Dhünn-Talsperre könnten das Wasser erlebbar machen. „Gerade in unserer Region, in der das Wasser ein Kernthema ist“, befand die Bürgermeisterin. Sie träume von einem Klassenraum unter freiem Himmel, mit viel Raum für Fragen, Entdeckungen und Experimente. „Und wenn dann noch Familien das Forum als Ausflugsziel entdecken und Wanderer, die ohnehin hier vorbeikommen, einen Stopp einlegen, kann das hier ein ganz besonderer Ort werden“, erklärte die Wermelskirchner Bürgermeisterin.