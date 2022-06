Sommerfest in Dabringhausen : Der DTV plant ein großes Sommerfest

Sommerfest in Dabringhausen

Dabringhausen Nach mehreren Jahren Pause soll Mitte August ein großes Fest im Straußenfarm-Stadion Höferhof über die Bühne gehen. Es wird auch Ehrungen geben.

Nach mehreren Jahren ist es wieder möglich, ein DTV-Vereinsfest durchzuführen. Das kündigt der Vorsitzende Christoph Leyhausen (Foto: DTV) an. Dass es in den letzten Jahren nicht dazu gekommen ist, war nicht nur Corona geschuldet. „Bei einem Mehrspartenverein müssen alle Abteilungen an einem Strang ziehen, um ein Fest für alle auf die Beine zu stellen. Der Wunsch hierzu war da, nun wird er endlich umgesetzt“, verspricht der Vorsitzende.