Sport im Freien : Lächeln und hecheln unter freiem Himmel

Dabringhausen Die „Dance-Fit“-Teilnehmerinnen mit Übungsleiterin Flora Da Silva sind erleichtert, wieder gemeinsam Sport in der Gruppe treiben zu können. Die Internet-Termine bleiben eine Option bei schlechtem Wetter.

Im Straußenfarm-Stadion in Höferhof finden täglich Kurse statt, die ansonsten in Sporthallen durchgeführt werden. Das sommerliche Frühlingswetter spielt den Vereinen derzeit in die Karten – die kurzerhand zur Überbrückung des Lockdowns eingerichteten Online-Kurse bleiben eine Option bei schlechtem Wetter.

Frische Luft und milde Abendsonne, die auch noch um 20 Uhr für ausreichend Licht sorgt, sind derzeit gute Sportbegleiter – in den Wintermonaten würde das so nicht funktionieren. Und es fehlen die Umkleiden, die noch geschlossen bleiben müssen: Die „Dance fit“-Sportlerinnen kommen mit leichtem Gepäck an den Höferhof: ein Handtuch, eine Trinkflasche oder eine rollbare „Yoga-Matte“ finden am Rand des Tennenplatzes in Griffweite ihren Platz – einen Radius von zwei Metern um jede Teilnehmerin sichert nicht nur den Mindestabstand, sondern genauso ausreichend Bewegungs-Spielraum.