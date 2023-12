Weihnachtsmarkt in Dabringhausen Indoor-Markt bringt Besucher ins Schwärmen

Schon eine Stunde nach Öffnung der Mehrzweckhalle herrscht am Samstagnachmittag reger Betrieb in der Halle. „Wirklich gut für einen Samstag“, sagt Madlen Bratz, die mit ihrer Papierkunst nicht zum ersten Mal zum Markt gekommen ist. Der Sonntag sei meistens noch besser besucht. „Aber ich bin bisher richtig zufrieden“, sagt sie. Für Madlen Bratz ist es ein Heimspiel. „Ich bastle das ganze Jahr. Ich bin richtig süchtig“, sagt sie und lacht, „aber das hier ist mein einziger Markt.“ Das geht vielen der mehr als 60 Aussteller am Wochenende beim Indoor-Weihnachtsmarkt so. Kerstin Sonnenschein ist mit ihrer ganzen Familie im Einsatz: Während ihr Mann und ihre Tochter Waffeln mit Weihnachtsgeschmack backen, berät sie die Kunden an dem großen Stand. Vor allem Likör und Marmelade werden gerne gekauft, aber auch bei Kerzen und Porzellan greifen die Besucher zu. „Und in diesem Jahr haben meine Tochter Emma und ich uns zum ersten Mal an Makramee versucht“, erzählt Kerstin Sonnenschein und deutet auf die schönen Werke aus Kordel. Auch für Kerstin Sonnenschein ist es einerseits ein Heimspiel und andererseits der einzige Markt, den sie im Jahr besucht – obwohl auch sie das ganze Jahr kreativ ist. „Das ist unser Dorf“, erklärt sie, „da machen wir mit.“