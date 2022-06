Saisonvorbereitung im Freibad Dabringhausen : Arbeitseinsätze und Ticketvorverkauf im Freibad

Die Photovoltaik-Anlage im Freibad Dabringhausen kurz nach einem Sturm. Bis zum Betrieb wird sie gesäubert sein. Foto: Dominik Roenneke Foto: Dominik Roenneke

Dabringhausen Das Freibad in Dabringhausen putz sich für die kommende Saison heraus. An den kommenden Samstagen stehen noch Arbeitseinsätze an, der Ticketverkauf beginnt bereits am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Endspurt im Freibad in Dabringhausen: In weniger als drei Wochen öffnen sich wieder die Türen im Linnefetal. Zwar ist bis dahin noch einiges zu tun, doch haben die Ehrenamtler in diesem Jahr schon viel geleistet, berichtet der Vorsitzende des Schwimmvereins Freibad Dabringhausen, Dominik Roenneke.

Als größte Neuerung ist die Photovoltaik-Anlage nicht zu übersehen. Auf 265 Quadratmetern erstrecken sich insgesamt 150 Module, die zukünftig rund 55 Kilowatt-Peak Leistung erbringen sollen. Roenneke: „Damit sollen im Freibad, insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Energiekostenentwicklung, während der Saison die Stromkosten immens gesenkt werden.“ Einen großen finanziellen Anteil leistete dafür der Fördertopf „Moderne Sportstätte 2022“, doch auch der Eigenanteil des Schwimmvereins Freibad Dabringhausen, finanziell und durch ehrenamtliche Arbeit, war enorm. „Das ist nach dem Biomasseheizwerk Teil zwei unserer Energiewende. Dadurch können wir nun tagsüber autark Strom produzieren“, freut sich Vorsitzender Dominik Roenneke.

Unter Leitung des technischen Leiters Ralf Magney wurden die Vorarbeiten für die Montage der großen Anlage geleistet, die in diesen Tagen ans Netz angeschlossen wird. Für den letzten Schliff vor der Eröffnung werden an den kommenden Samstagen jeweils ab 9 Uhr noch Helfer benötigt.

Vormerken sollten sich alle Schwimmer bereits jetzt den 11. Juni: An diesem Tag startet ab 10 Uhr der Vorverkauf der Karten im Freibad Dabringhausen. „Wir hoffen, dass wir wieder möglichst viele Saisonkarten verkaufen können, das ist für uns eine wichtige Einnahme und auch ein Zeichen der Unterstützung“, sagt Katja Salz-Bannier vom SV Freibad Dabringhausen.

Nach dem offiziellen Verkaufsstart am 11.Juni sind die Tickets wie früher ab der Eröffnung an der Freibad-Kasse erhältlich. Auch werden wieder Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Wie bereits im letzten Jahr wird es dazu Anmeldetage vor Ort geben. Diese finden statt am Sonntag, 5. Juni, und am Donnerstag, 16. Juni,, jeweils 15 bis 17 Uhr.

Das Freibad wird am Freitag, 24. Juni, also am Tag der Zeugnisausgabe, geöffnet. In der vorangegangenen Woche sind drei Schulen zu Gast.

(tei.-)