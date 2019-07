Anwohner-Ärger in Dabringhausen : Baustraße für neue Siedlung Meisenweg?

Dabringhausen Finkenweg, Asterweg und Meisenweg: Die Anwohner befürchten ein Verkehrschaos, ramponierte Straßen und dass sie später deren Sanierung mit bezahlen müssen. Ein Fachmann hält eine temporäre Straße von der K 18 für machbar.

So möchten viele wohnen: in Einfamilienhäusern mit schönen, großen Gartengrundstücken, im Grünen und ruhig gelegen. Doch die Idylle am Finkenweg und in den benachbarten Sträßchen könnte Risse bekommen, wenn auf dem alten Sportplatz Asterweg und auf der dahinter liegenden Wiese 17 neue Einfamilienhäuser gebaut werden. Denn schon heute gebe es Probleme, klagen Anwohner bei einem Ortstermin mit dieser Redaktion. Gerd Raddeck, der Sprecher der Gruppe, Hans Leutner vom Asterweg, Hildegard Nassenstein und Reinhard Mommer sowie Heinz F. Schmidt sind in großer Sorge, dass das Straßenpflaster durch schwere Fahrzeuge kaputt gefahren wird und sie am Ende über Anliegerbeiträge die Straßensanierung mit bezahlen müssen. Gleichzeitig sind sie in gespannter Erwartung, ob ihre Eingaben zum geplanten Baugebiet bei den Politikern Gehör finden.