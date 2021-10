99-Jährige aus Dabringhausen : Anni van der Lugt geht optimistisch ins 100. Lebensjahr

Dabringhausen Mit 99 Jahren ist Anni van der Lugt die viertälteste Bewohnerin im Carpe Diem in Dabringhausen. Dort wurde in kleinem Kreis gefeiert.

Aufgewachsen ist Anni van der Lugt in der Eifel, hat dort auch ihren späteren Ehemann Hans kennengelernt, der aus Emmerich stammte und während des Krieges in der Eifel stationiert war. „Er hat spätabends an unsere Tür geklopft. So haben wir uns getroffen“, erinnert sie sich lächelnd.