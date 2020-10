Dabringhauser TV : Gall mahnt zum Nachdenken

Andreas Gall will den Vorsitz beim DTV abgeben. Foto: Jürgen Moll

Dabringhausen DTV-Chef Andreas Gall führt den Verein seit 2004. Der 51-Jährige appelliert an die Mitglieder, sich bereits jetzt in den Abteilungen und Gremien über eine Nachfolge-Lösung Gedanken zu machen.

(sng) Fast als wäre es eine Nebensache, ermahnte Andreas Gall die Jahreshauptversammlung des Dabringhauser Turnvereins (DTV), über eine Nachfolge für ihn nachzudenken. „Das ist jetzt nur eine Ankündigung. Dennoch denke ich, dass der Verein gut beraten ist, sich bereits jetzt in den Abteilungen und Gremien über eine Nachfolge-Lösung Gedanken zu machen“, sagte der amtierende DTV-Chef mit Blick auf die im kommenden Jahr turnusgemäß anstehenden Vorstandswahlen.

Jede Zeit gehe einmal zu Ende, auch die Zeit eines Vorsitzenden, stellte Gall fest. Es wäre an der Zeit, darüber zu beraten, wer den DTV in absehbarer Zeit führen solle. Der 51-Jährige betonte jedoch auch: „Im geschäftsführenden Vorstand sind wir so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht mehr.“ Dieser besteht aktuell neben Andreas Gall aus Michael Kissling (Kassierer), Kai Lawitzke (Geschäftsführer), Lutz Pramor (Sportmanager) sowie Kevin Becker (Jugendwart).