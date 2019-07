Wermelskirchen : In Dabringhausen feiern 25 Jugendliche Konfirmation

In der Kirche Dabringhausen wurden am Wochenende Jugendliche konfirmiert. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Dabringhausen Der Gottesdienst wollte eine Einladung sein – an die 25 Jugendlichen, die in Dabringhausen ihre Konfirmation feierten, aber auch an die Eltern und die Gemeinde.

(resa) „Wir wollen die Menschen einladen, im Vertrauen auf Gott zu leben“, fasste es Pfarrer Rüdiger Mielke zuvor zusammen. Ein Jahr lang hatten sich die Jugendlichen gemeinsam mit einem Team haupt- und ehrenamtlicher Gemeindemitarbeiter auf ihre Konfirmation vorbereitet. Sie waren gemeinsam auf Konfirmandenfreizeit gefahren, hatten selbst einen Gottesdienst konzipiert und auf die Beine gestellt, in der Passionszeit die Stationen eines Kreuzwegs passiert und sich schließlich mit dem Thema der Jahreslosung befasst: Frieden.

„In unserem Konfirmandenunterricht gibt es verschiedene Angebote“, erklärt Mielke. Jugendliche, die sich auf die Spur von Glaube und Religion machen und einen Bezug zum eigenen Leben entdecken wollen, bekommen dafür den Raum. Konfirmanden, denen eher an einer weniger tiefen Auseinandersetzung mit den Themen gelegen ist, bekommen ein eigenes Angebot. So soll am Ende jeder der Jugendlichen etwas für sich mitnehmen können aus den wöchentlichen Treffen im Gemeindehaus.