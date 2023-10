Cyberattacke auf die Verwaltung Rathaus in Wermelskirchen weiter im „Lockdown“

Allerdings: Gearbeitet wird bei der Stadtverwaltung dennoch – so tagte der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) allein im Verlauf des Dienstags, 31. Oktober, zwei Mal. Das Ziel: Provisorische Lösungen zur Überbrückung sollen her: So wird das Bürgerbüro am Donnerstag, 2. November, wieder seine Pforten öffnen – allerdings mit eingeschränktem Service. Mit einer Übergangs-Homepage will die Stadt im Internet informieren. Zum Monatsanfang fällige Sozialleistungen sind ausgezahlt worden.