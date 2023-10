Basar- und Trödel in Wermelskirchen Wie ein Hubschrauber zum Schnäppchen des Tages wird

„Auf der Bühne verkaufen wir gespendete Ware“, erklärt unterdessen Christine vom Stein vom Christlichen Verein junger Menschen (CVJM). Zwei Abgabetermine hatte es vor der Veranstaltung gegeben. Die Resonanz sei riesig gewesen. Schon nach dem ersten Termin seien die Tische ganz schön voll gewesen. Der Erlös des Bühnenverkaufs landet komplett in der Kasse des CVJM Hünger – dazu gesellen sich die Standgebühren aus den anderen Räumen und der Erlös des Mittagessen- und Kuchenverkaufs. „Mit dem Geld finanzieren wir die Stelle eines Freiwilligendienstes bei uns im CVJM“, erzählt Christine vom Stein. Regelmäßig unterstützen junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) den Verein. Die Gelegenheit, einzukaufen und gleichzeitig den guten Zweck zu unterstützen, lassen sich viele nicht entgehen. Gleich nach dem Gottesdienst in der benachbarten Kirche wurde es richtig voll im Gemeindehaus. „Da standen auch schon die Profitrödler vor der Tür und konnten es gar nicht erwarten, dass es losgeht“, erzählt Christine vom Stein. Viele Besucher sind zum Mittagessen geblieben und so herrscht auch über Mittag noch reger Betrieb beim Basar. Viele haben ein Plätzchen im Café gefunden, um sich die Erbsensuppe schmecken zu lassen. Am Nachmittag kommt eine zweite Besucherwelle – auch um den Kuchen zu probieren.