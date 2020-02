„Virus“ in Wermelskirchen : Die „50“ und mehr sollen es werden

Im Keller von Jürgen Fausts (links) Wohnhaus verfügen die „Virus“-Musiker über einen großzügigen Proberaum nebst Bar. „Jürgen hat das Haus um den Proberaum herum gebaut“, sagen Anina Freiheit, Lutz Weigand und Markus Schüttler (rechts) mit einem Lachen. Foto: Singer. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen „Virus“ ist Wermelskirchens dienstälteste Coverband. Gegründet wurde sie 1974 als Schülerband am Gymnasium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Sie waren die Musiker der ersten Stunde, als es darum ging, das Feier-Treiben zur „großen“ Kirmes auf die Straße zu tragen und beim „Iven“ (Katholisches Vereinshaus) oder an der Katt unter freiem Himmel aufzutreten. Obendrein gehören sie beispielsweise bei der Wermelskirchener Musik-Tour zu denjenigen Gruppen, die stets an einer der diversen Spielstätten auftreten: Die Formation „Virus“ darf sich getrost als dienstälteste und nach wie vor aktive Coverband Wermelskirchens bezeichnen.

2014 blickte die Band auf ihr 40-jähriges Bestehen zurück, am 21. März steht ihr nächstes Konzert in Wermelskirchen im Haus Eifgen an. Beim Besuch unserer Redaktion im Proberaum der Musiker in Tente zeigte sich das Quartett überzeugt: „Wir wollen das 50-jährige Bestehen in vier Jahren auf jeden Fall feiern und auch darüber hinaus als Band bestehen bleiben.“

Info „Virus“ spielt am 21. März im Haus Eifgen Termin Ihr nächstes Konzert in Wermelskirchen spielen die vier Musiker von „Virus“ am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr im Haus Eifgen im Rahmen der Kult-in-Wk-Reihe „Local Heroes“. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Jürgen Faust, von Bekannten und Freunden kurz „Viz“ genannt, und Lutz Weigand sind an Gitarre und Gesang sowie Schlagzeug die zwei noch verbliebenen Gründungsmitglieder der Gruppe, die sich einst als Schülerband am Wermelskirchener Gymnasium zusammenfand und anfangs unter den Namen „Lokomotion“ firmierte. „Zu Beginn waren wir zu 90 Prozent eine Tanzkapelle – haben Sachen von James Last und Ähnliches gespielt“, erinnert sich Jürgen Faust: „Bevor dieser Trend durch den Disco-Boom verschwand, war Tanzmusik gut bezahlt. Das war für uns als Schüler bei mindestens zwei Auftritten im Monat ein gutes Taschengeld.“ Im Zuge des Zeitgeist-Wandels in den Jahren 1976 und 1977 sei dann der Wandel von „Virus“ zur Rock- und Pop-Coverband vollzogen worden: „Seither haben unsere Auftritte einen konzertanteren Charakter“, beschreiben Faust und Weigand. Ein großartiges „Geheimnis“ sehen der 59- und der 60-Jährige in dem jahrzehntelangen Bestehen der Band nicht: „Es macht uns allen nach wie vor riesigen Spaß, auch wenn wir nur ein Mal in der Woche proben und keinen Auftritt haben. Wir haben halt auch nicht immer Zeit, müssen das Musik-Machen an unser Berufsleben anpassen.“

Entscheidend wäre bis heute, dass es bei „Virus“ nie Stress gegeben habe: „Wir verstehen uns gut und müssen kein Geld mit dem Musizieren verdienen – wir haben keinen Druck im Nacken.“ Jürgen Faust ist überzeugt: „Die zeitweilige Coverband-Schwemme, die wir in der Region hatten, flaut zurzeit ab. Viele Coverbands zerreißt es, weil sie sich einem Erfolgs- und Termindruck aussetzen und Uneinigkeiten unter den Musikern hochkochen.“

„Virus“ hat im Laufe der Jahre einige Wandlungen erlebt, die Formation stand als Quintett oder als Sextett auf der Bühne. Als Mitgründer der Band schieden Stefan Wintgen und Axel Joergens aus, der als Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) bekannte Michael Dierks bediente Mitte der 2000er-Jahre zeitweilig die Keyboards. Seit 2000 ist Anina Freiheit, die zuvor bei der Hauptschul-Band „Constant Changing People“ (CCP) von Lehrer Willi Mergler ihre ersten Sporen verdient hatte, die Sängerin und Frontfrau von „Virus“. „Anina hat uns noch einmal einen richtigen Schub gegeben, weil durch sie als Sängerin ganz andere Musik möglich wurde“, beschreibt „Viz“ Faust eine der „Virus“-Zäsuren. 2003 stieß Markus Schüttler (56 Jahre) als Bassist zu „Virus“.

Nicht ohne Stolz erläutern die Musiker, dass sie ein Repertoire aus mindestens 60 Liedern „draufhaben“ und bei Bedarf fünf Stunden Programm liefern können. Die Songauswahl besteht aus vielen Klassikern des Rock und Pop aus den 1960er-Jahren bis heute wie von Eric Clapton, Bryan Adams, Beatles, Oasis oder Blues Brothers, moderne Hits wie von Kelly Clarkson, Miley Cyrus oder Jennifer Rostock runden es ab. „Wir spielen, was uns gefällt und was mit unserer Quartett-Besetzung möglich ist“, sagt Anina Freiheit. Teils würde Stücke neu arrangiert oder in der Tonart gewandelt, um zu ihrer weiblichen Stimme zu passen, gerade wenn das Original von einem Mann gesungen werde. „Wir fühlen uns in unser Publikum ein, können bei Auftritten ganz spontan unser Programm abstimmen – das schaffen wir auf Zuruf“, sagt Jürgen Faust.