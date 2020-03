Coronavirus in Wermelskirchen : Sorge vor Virus beeinflusst Leben in der Stadt

Sorge vor Virus beeinflusst Leben in der Stadt

Coronavirus in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Stadt hat einen Stab eingerichtet. Erste Veranstaltungen werden abgesagt, auch der Kreativmarkt findet nicht statt.

Mit dem Erlass der Landesregierung von Dienstag, Großveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 1000 Personen abzusagen, soll die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Auch Stadt, Kreis, Veranstalter und Unternehmen sind bemüht, die Kurve von Neuinfektionen mit dem Coronavirus flach zu halten. Derzeit liegen zwölf bestätigte Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis vor.

Die Stadt einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet, der durch einen Planungsstab unterstützt wird. „Darin geht es vor allem darum, die Arbeit der Stadtverwaltung aufrechtzuerhalten und was im Fall einer Infektion eines Verwaltungsmitarbeiters geschieht“, erklärt Bürgermeister Rainer Bleek, der an der Spitze des Stabs steht. Er weist daraufhin, dass das Krisenmanagement beim Rheinisch-Bergischen Kreis liegt.

Der Kreis hatte am 3. März darüber informiert, dass ein Krisenstab aktiviert wurde. „Das Wichtigste ist, bei einem bestätigten Verdachtsfall die Kontaktpersonen schnellstmöglich zu ermitteln, um die Infektionskette zu unterbrechen“, sagt ein Sprecher des Kreises. Das geschehe in den meisten Fällen durch eine häusliche Quarantäne. Außerdem sei der Kreis im täglichen telefonischen Kontakt mit den Betroffenen, um sich über deren Gesundheitszustand zu informieren.

Die Abstriche werden von den Hausärzten und dem Gesundheitsamt des Kreises koordiniert. Hierbei gilt nach wie vor: Um Ansteckungsrisiken in Wartezimmern zu reduzieren, werden Patienten, die eine Infektion mit dem Coronavirus vermuten, gebeten, sich telefonisch bei ihrem Hausarzt zu melden. Liegen Symptome in Kombination mit weiteren Hinweisen auf eine Infektion vor, etwa Kontakt zu einer infizierten Person oder die Rückkehr aus einem Risikogebiet, wird ein Abstrich an einer zentralen Stelle veranlasst.